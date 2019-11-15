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Общество | В Колышлее работники водоснабжающей организации трудились без спецодежды

15.11.2019|12:43
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На крупную сумму оштрафован генеральный директор колышлейского ООО «Управляющая компания» за нарушение требований охраны труда, которые выявила прокурорская проверка.

В водоснабжающей организации не имелось положения о системе управления охраной труда, не проводилась специальная оценка условий труда на некоторых рабочих местах.

Кроме того, некоторые сотрудники обслуживали водопроводные сети без прохождения обязательного медицинского осмотра. Работники организации не были обеспечены специальной одеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты.

По результатам проверки прокурор района в отношении генерального директора организации возбудил четыре дела об административных правонарушениях. В итоге Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала его на общую сумму 70 тысяч рублей.

«Специалист по охране труда организации привлечен к дисциплинарной ответственности, нарушения законодательства частично устранены. Их полное устранение находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.11.2019 13:12|

Спасибо. Помогли организации и людям.Очередная галочка...

Гость|15.11.2019 13:27|

Имею желание быть прокурором,но не имею возможности!

Ну здесь,конечно,для галочки,а что там с московским прокурором?

Гость|15.11.2019 13:48|

Зато в Белинском р-не прокуратура "не может" найти управу на местный водоканал.....

Имя: Гость
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