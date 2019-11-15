15.11.2019 | 09:12

Группа компаний «Территория жизни» готова сделать индивидуальное предложение организаторам частных детских садов, семейных кафе и «развивашек».

В 2019 году население строящегося жилого комплекса «Арбековская застава» выросло вдвое. Застройщик - группа компаний «Территория жизни» - заселил уже 6 из 16 домов.

Сегодня в 7-м микрорайоне, на территории которого расположен ЖК, живет уже около 3 тысяч человек. Но рынок сбыта для потенциальных бизнесменов гораздо шире, ведь в соседнем, 6-м, микрорайоне практически не развита сфера услуг. Таким образом, новый жилой комплекс может стать драйвером для экономики всего дальнего Арбеково, которое, по сути, уже перестало быть дальним.

«В нашем строящемся жилом комплексе запроектировано в общей сложности 16 домов. Еще одно строение мы возводим в 6-м микрорайоне. Коммерческие помещения находятся на первых этажах жилых домов, то есть в шаговой доступности от потенциальных потребителей услуг. Площадь помещений - от 30 до 2 000 квадратных метров. То есть здесь может разместиться как небольшой салон красоты, так и сетевой магазин», - рассказал коммерческий директор ГК «Территория жизни» Сергей Папшев.

По мере роста населения микрорайона увеличивается и интерес к нему со стороны представителей малого и среднего бизнеса. В жилом комплексе, например, недавно открылся семейный фитнес- центр.

«Мы рассматривали локации, в которых наше направление еще не представлено и где основная часть жителей - это семьи с детьми. Новый жилой комплекс «Арбековская застава» идеально нам подошел. Отмечу, что семейный фитнес отличается от традиционного прежде всего тем, что в занятия спортом вовлечена вся семья», - сообщила руководитель фитнес-студии Любовь Тюминкина.

В двух smart-домах ЖК «Арбековская застава» осталось всего 2 свободных коммерческих помещения. Все остальные приобрели инвесторы.

В ГК «Территория жизни» считают повышенный интерес именно к smart-домам вполне объяснимым, ведь жизнь в современных комфортных условиях, в домах с удобными планировками, холлами, колясочными и душевыми для питомцев в подъездах выбирают молодые, активные и платежеспособные люди.

«Однако преимущества есть у каждой из предлагаемых нами локаций. Строение 9, например, - это дом классической планировки. Здесь не 235 квартир, как в smart-домах, однако расположение обеспечивает ему высокий пешеходный и автомобильным трафик.

Во-первых, рядом с домом уже в следующем году начнут строить новую дорогу, благодаря которой появится выезд из микрорайона на трассу М5. Во-вторых, «девятка» - это дом, расположенный между двумя школами - той, что уже достраивается в 6-м микрорайоне, и той, что будет построена в ближайшие два года в 7-м. А значит, на первом этаже 9-го строения могут быть открыты «развивашки», семейные кафе, магазин детских товаров. Чтобы поддержать именно этот полезный для наших новоселов бизнес, мы готовы предоставить предпринимателям индивидуальные условия по покупке и значительно снизить стоимость квадратного метра», - пояснила менеджер по работе с коммерческой недвижимостью ГК «Территория жизни» Татьяна Вечканова.

Об особых условиях для полезного бизнеса можно узнать по телефону 39-00-00. Потенциальные собственники могут осмотреть уже готовые площади, приехав в офис продаж ГК «Территория жизни». Он расположен по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д.7.