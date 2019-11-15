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Общество | Горводоканал предложил оплачивать счета по электронным квитанциям

15.11.2019|13:38
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С целью повышения качества обслуживания клиентов, а также сохранения окружающей среды ООО «Горводоканал» предлагает своим абонентам новую услугу.

«Электронная квитанция» - это бесплатный сервис для получения счетов за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время и в любом месте. После его подключения клиент компании получает платежный документ на свою электронную почту вместо устаревшего бумажного носителя.

Сервис обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, квитанция приходит в день формирования. Во-вторых, она хранится на электронной почте клиента и в архиве компании, что значительно снижает вероятность потери в процессе доставки. В-третьих, при отправлении платежного документа все персональные данные абонента защищены. И, в-четвертых, рассчитаться можно сразу же, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Абонентам, желающим получать счета в электронном виде, необходимо написать письменное заявление с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, номера лицевого счета и адреса электронной почты, куда будет отправляться квитанция.

Заявление пензенцы могут подать лично, посетив центр обслуживания клиентов ООО «Горводоканал» по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24, с 8:00 до 18:00. Также можно направить его по электронной почте на адрес voda-pnz@mail.ru. Форма заявления будет размещена на сайте ООО «Горводоканал».

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