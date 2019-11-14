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Общество | В Пензенской области ветерану органов прокуратуры исполнилось 100 лет

14.11.2019|09:49
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В среду, 13 ноября, жителю Сердобска, участнику Великой Отечественной войны, ветерану органов прокуратуры Ивану Глухареву исполнилось 100 лет.

Иван Георгиевич родился 13 ноября 1919 года в селе Мавринка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье. Работал учителем на рыбном комбинате, ликвидируя неграмотность. В ноябре 1939 года был призван в Красную армию.

Почти всю войну Иван Глухарев прослужил в должности командира орудия батареи. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии. Имеет боевые награды - ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарности от высшего руководства страны и армии. Неоднократно получал награды и в мирное время.

После войны Иван Георгиевич получил юридическое образование и посвятил жизнь работе в органах прокуратуры, где прослужил более 35 лет.

Поздравления юбиляр принимал в прокуратуре Сердобского района вместе с супругой и другими членами семьи. На торжестве было зачитано поздравление, поступившее от Президента РФ.

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поблагодарила Ивана Георгиевича за многолетнее служение закону, огромный профессиональный опыт, знания и традиции, которые он передал молодым работникам прокуратуры. Она пожелала юбиляру здоровья, жизненных сил и семейного благополучия и вручила знак отличия «За верность закону» I степени.

«Иван Георгиевич рассказал о наиболее ярких событиях своей жизни, поделился жизненным опытом и секретами своего долголетия, главным из которых он назвал добрые отношения в семье и заботу близких ему людей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В тот же день со 100-летним юбилеем поздравляли жительницу Пензы Екатерину Мальцеву.

Источник — фото www.procpenza.ru
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