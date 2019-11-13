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Общество | В Пензе пенсионерку Екатерину Мальцеву поздравили со 100-летием

13.11.2019|18:28
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У Екатерины Мальцевой - большой юбилей: пензячке исполнилось 100 лет. Поздравить именинницу пришли представители администрации Октябрьского района, городского совета ветеранов, министерства труда, социальной защиты и демографии области.

«Я когда слышу, что где-то празднуют 100 лет, мне кажется, что наступило чудо. На самом деле я хоть не верю в чудеса, но к вам - как к эпохе, потому что целый век - это куча исторических событий. Даже сложно что-то пожелать! Ттолько то, чтобы в кругу своих близких вы прожили как можно больше, а мы всячески поддержим вас», - отметил министр Алексей Качан.

Екатерина Ивановна не нуждается в постоянном присмотре и помощи сиделок. Несмотря на солидный возраст, юбилярше по плечу любые домашние хлопоты, а если надо, она и в магазин сходит.

Независимая женщина с нелегкой судьбой родилась в Бессоновке. После школы работала учетчицей в тракторной бригаде, затем устроилась на почту, а в 1940 году уехала на Украину. Там, на чужбине, ее и застала весть о начале войны.

«Когда начальник бежал ко мне на почту, он до двери не добежал: его ранило - оторвало ногу. Я подошла к нему, он успел сказать: «Беги отсюда, беги!» Я говорю: «Куда?» - «Куда глаза глядят, туда и беги»», - рассказала пенсионерка.

Попала в плен, потом вернулась на малую родину в конце 1940-х. Вышла замуж, родила дочь.

У Екатерины Мальцевой две внучки, подрастает правнук. За праздничным столом, под звон бокалов с шампанским родные и близкие желали виновнице торжества крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Гость|13.11.2019 19:25|

penzainform.ru писал(a):

Екатерина Ивановна не нуждается в постоянном присмотре и помощи сиделок. Несмотря на солидный возраст, юбилярше по плечу любые домашние хлопоты, а если надо, она и в магазин сходит.
Пенсионный фонд в печали подсчитывает убытки.

Гость|13.11.2019 19:29|

penzainform.ru писал(a):

Поздравить именинницу пришли представители администрации Октябрьского района, городского совета ветеранов, министерства труда, социальной защиты и демографии области.
А когда женщина 99-летие праздновала, эти существа, так посещали долгожительницу?

Имя: Гость
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