14.11.2019 | 16:19

В Пензе на улице Суворова пешеходы рискуют провалиться в разрушенный колодец. С просьбой ликвидировать его обратились к общественникам жители дома № 169а.

Они рассказали, что через их двор часто идут из филармонии и концертного зала горожане и гости областного центра, которые ничего не знают о подстерегающей их опасности.

«Активисты выехали на место и убедились, что на объекте инженерной коммуникации отсутствует люк, бетонное перекрытие давно разрушилось. Колодец находится неподалеку от контейнерной площадки по сбору ТКО», - сообщили в исполкоме ОНФ в Пензенской области.

Выяснить, кто является собственником объекта, не удалось. С этой целью общественники написали в администрацию Ленинского района.

Ранее с просьбой ликвидировать опасный колодец обратились к активистам жители улицы Терешковой.

«Тогда опасный колодец был ликвидирован в кратчайшие сроки», - отметили в исполкоме.