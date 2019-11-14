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Общество | В Пензе посетителей филармонии подстерегает разрушенный колодец

14.11.2019|16:19
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В Пензе на улице Суворова пешеходы рискуют провалиться в разрушенный колодец. С просьбой ликвидировать его обратились к общественникам жители дома № 169а.

Они рассказали, что через их двор часто идут из филармонии и концертного зала горожане и гости областного центра, которые ничего не знают о подстерегающей их опасности.

«Активисты выехали на место и убедились, что на объекте инженерной коммуникации отсутствует люк, бетонное перекрытие давно разрушилось. Колодец находится неподалеку от контейнерной площадки по сбору ТКО», - сообщили в исполкоме ОНФ в Пензенской области.

Выяснить, кто является собственником объекта, не удалось. С этой целью общественники написали в администрацию Ленинского района.

Ранее с просьбой ликвидировать опасный колодец обратились к активистам жители улицы Терешковой.

«Тогда опасный колодец был ликвидирован в кратчайшие сроки», - отметили в исполкоме.

Источник — фото исполкома ОНФ в Пензенской области
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Гость|14.11.2019 16:49|

Очень опасно!Хорошо,что есть не равнодушные люди!

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