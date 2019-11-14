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Общество | Медики устроили акцию в пензенском торговом центре

14.11.2019|17:34
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Несладкая жизнь у тех, кому поставили диагноз «диабет». Во Всемирный день борьбы с этим заболеванием врачи областного центра медпрофилактики напомнили пензенцам о необходимости вести здоровый образ жизни, контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

«Лица, у которых уже диагностирован сахарный диабет, к сожалению, от него не могут излечиться, но современные методы лечения позволяют контролировать состояние и поддерживать его на оптимальном уровне.

Сахарный диабет входит в число тех заболеваний, которые являются причиной инвалидности и преждевременной смертности граждан наряду с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями органов дыхания», - сообщила главный врач областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В одном из торговых центров в порядке живой очереди к специалистам выстроились пензенцы. Такие выездные приемы медиков пользуются популярностью у жителей.

«Проверить, как сахар, холестерин. Они приезжают, мы частенько пытаемся прийти. Сходить или некогда, или времени не хватает, а здесь - очень удобно. Почаще бы приезжали», - отметила жительница Пензы Наталья.

Студенты-волонтеры раздавали посетителям центра памятки с информацией и про инсульт, и про сахарный диабет. С этим заболеванием на диспансерном учете на территории области состоит более 50 тысяч человек. Ежегодно выявляется около 2 тысяч новых случаев.

«При сахарном диабете должны менять образ жизни не только пациенты, но и семья. Пример: представьте, вы сидите, кушаете полезное питание, как вам доктор рекомендует, а ваша жена, или брат, или кто-то из родственников сидят и кушают, например, пельмени, чебуреки. Конечно, таким образом человек не может долго продержаться. Поэтому мы с каждым проводим беседу, что необходимо именно в семье менять культуру питания», - пояснила главный внештатный эндокринолог Минздрава Пензенской области Екатерина Князькина.

Нужно не только скорректировать меню, говорят врачи, но еще и отказаться от вредных привычек, по мере возможности быть физически активным.

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