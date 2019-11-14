14.11.2019 | 10:46

В Кузнецке открылась выставка работ воспитанников художественного отделения детской школы искусств «Охрана труда глазами детей».

В экспозиции представлены рисунки на темы «Общие вопросы охраны труда», «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Охрана труда в строительной отрасли», «Охрана труда при эксплуатации подъемных сооружений».

Юные кузнецкие художники подошли к заданию креативно. Многие работы сопровождаются подписями, комментирующими изображение.

К примеру, о мальчике с перевязанными рукой и ногой, изображенном на фоне ЛЭП, говорится в четверостишии: «Электрический провод - совсем не игрушка! Чуть не погиб наш приятель Андрюшка».

На другом рисунке на фоне сгоревшего дома нарисовано четверо грустных мальчиков. «Поиграли мы немножко, отдохнули как смогли. Спички, что принес Сережка, целый дом дотла сожгли!» - гласит подпись.

«Спицы в розетку, искры и пламя до потолка!» - такой подписью сопровождается еще одно художественное произведение.

«Все работы яркие, красочные, интересные по тематике, композиционному решению, передают проблемы, с которыми каждый человек может столкнуться в разных отраслях жизни и трудовой деятельности»,- сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка со ссылкой на организаторов выставки.