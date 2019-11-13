13.11.2019 | 16:45

В городе Кирове состоялся слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Пензенский «Поиск-вездеход» вернулся оттуда обладателем Гран-при, множества подарков и денежной премии в размере 150 тысяч рублей.

«В нашем отряде в большинстве экспедиций ударной силой всех вахт являются именно школьники и студенты, большинство - из Пензенской области. И такое мероприятие, как слет, проводится в удобном и интересном для ребят формате и привлекает их к этой важной деятельности», - рассказал член отряда «Поиск-вездеход» Илья Мурылев.

Состязания были очень непростыми. В программе включили восемь этапов.

«Есть конкурс, называется «Взрывоопасные предметы и техника безопасности». Нам нужно определить по тем предметам, которые представлены (по частям оружия, обмундирования), что это за предмет, к какой армии относился, дать тактико-технические характеристики», - пояснила руководитель отряда «Поиск-вездеход» Лариса Казакова.

Все испытания уже позади, а время подарков только начинается. Ребятам пообещали, что вскоре пензенские поисковики станут обладателями мобильного бытового комплекса, чтобы было где умыться и обогреться после раскопок. Также уже подписано ходатайство о выделении отряду президентского гранта.

Решается вопрос о том, где будет проходить следующий окружной слет поисковиков. Раньше его организовывали в городе, откуда родом победители. Но, возможно, мероприятие отдадут тем, кто выступил хуже всех.