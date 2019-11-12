12.11.2019 | 17:11

В Пензе жители дома № 3 на улице Ладожской переплатили за электроэнергию более 50 000 рублей.

Нарушение обнаружила проверка, проведенная инспектором госжилстройтехинспекции в управляющей организации «АО «Арбековское». Выяснилось, что размер платы за электрическую энергию, потребленную при содержании общедомового имущества в июне-августе, превышен.

«Сотрудником было выдано предписание, обязывающее управляющую организацию в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям средства», - сообщили в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Предписание было выполнено. Жильцам вернули 58 275 рублей.