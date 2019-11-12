Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|17:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.19

Общество | В Пензе жильцы дома на ул. Ладожской три месяца переплачивали за свет

12.11.2019|17:11
Печать

В Пензе жители дома № 3 на улице Ладожской переплатили за электроэнергию более 50 000 рублей.

Нарушение обнаружила проверка, проведенная инспектором госжилстройтехинспекции в управляющей организации «АО «Арбековское». Выяснилось, что размер платы за электрическую энергию, потребленную при содержании общедомового имущества в июне-августе, превышен.

«Сотрудником было выдано предписание, обязывающее управляющую организацию в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям средства», - сообщили в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Предписание было выполнено. Жильцам вернули 58 275 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|12.11.2019 17:24|

penzainform.ru писал(a):

«Сотрудником было выдано предписание, обязывающее управляющую организацию в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям средства»,
" Это кража! Какое предписание, где реальные уголовные дела???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!