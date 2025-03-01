На улице 8 Марта электропровод под напряжением упал на дорогу

01.03.2025 | 18:17

В субботу, 1 марта, на улице 8 Марта на проезжую часть упал электрический провод под напряжением.

Момент ЧП зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Запись появилась в Сети.

На кадрах видно, что провод, расположенный между столбами на разных сторонах дороги, несколько мгновений искрит, затем ярко вспыхивает и падает на асфальт. При этом он бьет по левой стороне машину, едущую впереди автора записи.

По словам автомобилиста, провод повредил левое зеркало «Газели», тогда как ему просто повезло.

К месту происшествия прибыла аварийная машина и сотрудники ГАИ. Пока электрики вели ремонтные работы, собралась значительная пробка.