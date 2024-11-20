Как сэкономить на оплате электричества?

20.11.2024 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как платить за электричество меньше?

Ответ специалиста

Чтобы сэкономить на платежах за электричество, нужно правильно обращаться с бытовой техникой, а еще стоит заменить лампы накаливания на светодиодные, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф»

Все приборы, которые не должны работать постоянно, необходимо выключать полностью, так как в режиме ожидания они все равно тратят энергию, например для подсветки дисплеев.

Что касается лампочек, светодиодные энергосберегающие расходуют электричества в 10 раз меньше, чем обычные.

«Там, где не нужен яркий свет, ставьте лампы малой мощности. Например, в торшер у кровати, который вы используете перед сном, можно поставить тусклую лампочку в 200 люмен», - рекомендовали специалисты.

Одна из вещей, которая работает в доме постоянно, - холодильник. Его стоит чаще размораживать, потому что слои льда ухудшают охлаждение, из-за чего техника тратит больше энергии.

Лучше держать холодильник наполненным, продукты будут поддерживать температуру, а компрессор - реже включаться.

«Другие советы по экономии:

- кипятите в электрочайнике столько воды, сколько вам нужно именно сейчас, например, не больше кружки, если хотите выпить чаю. Так прибор расходует меньше энергии;

- во время готовки накрывайте кастрюли и сковороды крышкой - тогда посуда быстрее нагреется и сохранит тепло. Для простых блюд экономичнее использовать микроволновку - она работает только во время нагревания пищи, ее не нужно включать заранее и поддерживать жар. В микроволновой печи можно готовить каши, горячие бутерброды, омлет и полуфабрикаты;

- выключайте плиту чуть раньше - используйте остаточное тепло без электричества, чтобы довести еду до готовности», - перечислили эксперты.