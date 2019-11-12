12.11.2019 | 18:01

В 2020 году в Пензе планируется обезопасить восемь пешеходных переходов у детских садов и школ. Данная тема обсуждалась на совещании в администрации города во вторник, 12 ноября.

«В соответствии с требованиями ГОСТ безопасность пешеходных переходов, прежде всего нерегулируемых, обеспечивается путем оборудования «лежачего полицейского», установки ограждения, Г-образных световых опор и нанесения соответствующей дорожной разметки», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего проблемных переходов 106, 50 из них уже приведены в соответствие. Остальные 48 необходимо обустроить до 2024 года.

«В этом году заказали разработку ПСД на освещение 21 пешеходного перехода. В их числе - четырехполосные дороги, нерегулируемые пешеходные переходы. Это улицы Краснова, Рахманинова, Красная, Беляева, Тернопольская, Тарханова, Сердобская, Ставского, Захарова, Карпинского, Свердлова и ряд других», - уточнил заместитель мэра Юрий Ильин.