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Общество | В 2020 году в Пензе обезопасят восемь переходов у школ и детсадов

12.11.2019|18:01
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В 2020 году в Пензе планируется обезопасить восемь пешеходных переходов у детских садов и школ. Данная тема обсуждалась на совещании в администрации города во вторник, 12 ноября.

«В соответствии с требованиями ГОСТ безопасность пешеходных переходов, прежде всего нерегулируемых, обеспечивается путем оборудования «лежачего полицейского», установки ограждения, Г-образных световых опор и нанесения соответствующей дорожной разметки», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего проблемных переходов 106, 50 из них уже приведены в соответствие. Остальные 48 необходимо обустроить до 2024 года.

«В этом году заказали разработку ПСД на освещение 21 пешеходного перехода. В их числе - четырехполосные дороги, нерегулируемые пешеходные переходы. Это улицы Краснова, Рахманинова, Красная, Беляева, Тернопольская, Тарханова, Сердобская, Ставского, Захарова, Карпинского, Свердлова и ряд других», - уточнил заместитель мэра Юрий Ильин.

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Гость|12.11.2019 18:31|

Пусть порядок у гимназии №13 наведут. Оборзевшие родители нарушают все мыслимые и немыслимые ПДД, паркуясь прямо на переходе, чтобы их чадо не дай божечки лишнего метра пешком не проковыляло.

Имя: Гость
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