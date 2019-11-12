12.11.2019 | 17:48

Подрядная организация затянула работы по ремонту тротуара на улице Кирова. Об этом во вторник, 12 ноября, на совещании в администрации Пензы заявил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

«В связи с этим при приемке будут выставлены штрафные санкции. В настоящее время ремонт тротуара - на финальной стадии: подрядчик исправляет замечания по обустройству заездного кармана на остановке и занимается благоустройством», - уточнил он, пояснив, что объект будет на гарантии в течение пяти лет.

1 ноября, обсуждая тему разгрузки Измайловского путепровода, в мэрии признали, что ремонт тротуара на улице Кирова негативно влияет на транспортную ситуацию.

«Нужно контролировать ситуацию, чтобы разгрузка строительного материала не проводилась в часы пик и в связи с этим не была занята целая полоса. Ремонтные работы не должны создавать помех движению транспорта», - отмечали в пресс-службе администрации.

Заммэра Юрий Ильин тогда доложил, что благоустройство пешеходной зоны должно завершиться в течение ближайших двух недель.

В целом в центре Пензы обновили 14,5 тысяч кв. м покрытия пешеходных дорожек на улицах Октябрьской, Кирова и Чехова.