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Общество | Подрядчик ответит за затянувшийся ремонт тротуаров на ул. Кирова

12.11.2019|17:48
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Подрядная организация затянула работы по ремонту тротуара на улице Кирова. Об этом во вторник, 12 ноября, на совещании в администрации Пензы заявил директор департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

«В связи с этим при приемке будут выставлены штрафные санкции. В настоящее время ремонт тротуара - на финальной стадии: подрядчик исправляет замечания по обустройству заездного кармана на остановке и занимается благоустройством», - уточнил он, пояснив, что объект будет на гарантии в течение пяти лет.

1 ноября, обсуждая тему разгрузки Измайловского путепровода, в мэрии признали, что ремонт тротуара на улице Кирова негативно влияет на транспортную ситуацию.

«Нужно контролировать ситуацию, чтобы разгрузка строительного материала не проводилась в часы пик и в связи с этим не была занята целая полоса. Ремонтные работы не должны создавать помех движению транспорта», - отмечали в пресс-службе администрации.

Заммэра Юрий Ильин тогда доложил, что благоустройство пешеходной зоны должно завершиться в течение ближайших двух недель.

В целом в центре Пензы обновили 14,5 тысяч кв. м покрытия пешеходных дорожек на улицах Октябрьской, Кирова и Чехова.

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Гость|12.11.2019 18:04|

А почему за сорванную реконструкцию исторического вала отвечать никто не будет?

Гость|12.11.2019 18:33|

Да там убирать песок теперь надо неделю (но по ночам). Реально нашли время курочить тратуаров на стратегически важных,после закрытия бакунинского ,улицах. Голову чиновнику снести, два года собирались мост закрыть не могла заранее все сделать.

Гость|12.11.2019 19:03|

А названия у подрядчика название есть? Или очередная карманная фирма Рога и Копыта кума, брата, свата?

Имя: Гость
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