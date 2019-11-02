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Общество | Ремонт тротуара на Кирова осложняет ситуацию у Измайловского моста

02.11.2019|11:58
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В пятницу, 1 ноября, на совещании в администрации Пензы обсудили тему разгрузки Измайловского путепровода. По мнению мэра города Андрея Лузгина, на транспортную обстановку негативно влияет обустройство тротуара на улице Кирова, вблизи мостового сооружения.

«Нужно контролировать ситуацию, чтобы разгрузка строительного материала не проводилась в часы пик и в связи с этим не занималась целая полоса. Ремонтные работы не должны создавать помех для движения транспорта», - заявил он, поручив своему заместителю Юрию Ильину донести эту информацию до представителей подрядной организации.

Ильин в свою очередь доложил, что благоустройство пешеходной зоны должно завершиться в течение ближайших двух недель.

«Продолжая тему организации дорожного движения, глава администрации города призвал наладить взаимодействие с экспертами по вопросу дальнейшей регулировки работы светофорного оборудования», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Гость|02.11.2019 12:13|

Плохому танцору яйца мешают.Неудачники...

Гость|02.11.2019 12:21|

А почему это нельзя было сделать летом,когда и световой день больше ,и Бакунинский мост был???Вот она "работа" и "планирование" Кувайцева .

Гость|02.11.2019 12:22|

Гость писал(a):

А почему это нельзя было сделать летом,к
Летом денег не было, ясно же. А вы дурачек?

Гость|02.11.2019 12:27|

Дохвалии Кувайцева , а вместе с тем недостатков много было при нем, а сын его опять озорует , с балончиком уже

Гость|02.11.2019 12:30|

Гость писал(a):

Летом денег не было, ясно же. А вы дурачек?
Не 3,14 деньги были ,в бюджете все прописано,что и куда,просто они крутили их в банке до последнего (как было с Зарей).Тендеры то прошли весной!

Гость|02.11.2019 12:32|

писал(a):

А почему это нельзя было сделать летом,к

Летом денег не было, ясно же. А вы дурачек?

А Вы гребень?

Гость|02.11.2019 12:33|

Гость писал(a):

Не 3,14 деньги были ,в бюджете все прописано,что и куда,
Одно дело прописать другое реально с поступлений иметь.

Гость писал(a):

просто они крутили их в банке
Вы дурачек, да?

Гость|02.11.2019 12:35|

Наступили холода и в стране дураков закипела работа по ремонту тротуаров...

Гость|02.11.2019 12:44|

penzainform.ru писал(a):

Измайловского путепровода.
Мост имени АБВГД-ЁКЛМН

Гость|02.11.2019 12:46|

Гость писал(a):

Наступили холода и в стране дураков закипела работа по ремонту
Вы дурачек?

Имя: Гость
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