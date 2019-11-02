02.11.2019 | 11:58

В пятницу, 1 ноября, на совещании в администрации Пензы обсудили тему разгрузки Измайловского путепровода. По мнению мэра города Андрея Лузгина, на транспортную обстановку негативно влияет обустройство тротуара на улице Кирова, вблизи мостового сооружения.

«Нужно контролировать ситуацию, чтобы разгрузка строительного материала не проводилась в часы пик и в связи с этим не занималась целая полоса. Ремонтные работы не должны создавать помех для движения транспорта», - заявил он, поручив своему заместителю Юрию Ильину донести эту информацию до представителей подрядной организации.

Ильин в свою очередь доложил, что благоустройство пешеходной зоны должно завершиться в течение ближайших двух недель.

«Продолжая тему организации дорожного движения, глава администрации города призвал наладить взаимодействие с экспертами по вопросу дальнейшей регулировки работы светофорного оборудования», - пояснили в пресс-службе мэрии.