12.11.2019 | 17:43

Прежде чем нырнуть в бассейн, все участники регионального проекта «Жить активно - здорово» прошли медицинский осмотр, включающий в себя взвешивание, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и так далее. Потом специалисты областного центра медицинской профилактики выносили вердикт.

Водные дорожки бассейна дворца спорта «Буртасы» бороздили десятки пензенцев преимущественно пенсионного возраста. Зинаиде Ветровой почти 70 лет. Плаванием она занимается регулярно - 2-3 раза в неделю.

«Я летом в деревне полгода, там и двигаешься, и все, а сюда приезжаешь и сидишь - на кухне, на диване. Приходится в бассейн ходить. Сходишь - и вроде становится нормально», - рассказала жительница г. Пензы.

Совместный проект двух министерств - здравоохранения и спорта, - рассчитанный до 2021 года, направлен на то, чтобы популярное движение ЗОЖ охватило как можно больше жителей области.

«Плавание является одним из эффективных видов физической активности. Мы считаем, что это очень важная акция, будут рассматриваться и другие спортивные площадки, которые должны активно посещать наши люди», - пояснила заведующая отделом ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Татьяна Батракова.

Медики в очередной раз напоминают: здоровый образ жизни и занятия физической культурой являются залогом долголетия.

Следующий бесплатный сеанс плавания и профилактический осмотр пройдут в «Буртасах» в пятницу, 22 ноября. Предполагается, что во время таких акций желающие смогут сдавать и нормы ГТО.