11.11.2019 | 12:32

В Вадинске открылась спортивная площадка. Тренажеры для подготовки к сдаче нормативов ГТО установили рядом с комплексом «Олимпик».

Теперь ведущим здоровый образ жизни сельчанам доступны брусья, турники, гимнастические скамьи, рукоходы и другое оборудование. Спортивный комплекс был построен в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

«Здесь могут заниматься физкультурой и спортом дети и взрослые села и района», - сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Всего в регионе в 2019 году появится 11 спортивных комплексов: в Кузнецке, Заречном, в Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Пензенском, Шемышейском районах. 1 ноября открылась площадка в поселке Мокшан.

На закупку тренажеров было направлено 35 миллионов 468 тысяч рублей из федерального бюджета.