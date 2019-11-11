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Общество | В Вадинске открылась новая спортивная площадка

11.11.2019|12:32
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В Вадинске открылась спортивная площадка. Тренажеры для подготовки к сдаче нормативов ГТО установили рядом с комплексом «Олимпик».

Теперь ведущим здоровый образ жизни сельчанам доступны брусья, турники, гимнастические скамьи, рукоходы и другое оборудование. Спортивный комплекс был построен в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

«Здесь могут заниматься физкультурой и спортом дети и взрослые села и района», - сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Всего в регионе в 2019 году появится 11 спортивных комплексов: в Кузнецке, Заречном, в Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Пензенском, Шемышейском районах. 1 ноября открылась площадка в поселке Мокшан.

На закупку тренажеров было направлено 35 миллионов 468 тысяч рублей из федерального бюджета.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость|11.11.2019 13:20|

Теперь ведущим здоровый образ жизни сельчанам доступны брусья, турники, гимнастические скамьи, рукоходы и другое оборудование - очень актуально перед зимой)))

Гость|11.11.2019 13:22|

35 468 000/11 = 3 224 363 то есть металлоконструкции на одну такую площадку стоят 3 с лишним миллиона?

Гость|11.11.2019 14:07|

Гость писал(a):

Гость|11.11.2019 13:22|

35 468 000/11 = 3 224 363 то есть металлоконструкции на одну такую площадку стоят 3 с лишним миллиона?

совершенно верно

Имя: Гость
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