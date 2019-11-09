09.11.2019 | 17:15

Ликбез для тех, кому нужны деньги для работы в 2020 году - в Доме молодежи участников семинара по социальному проектированию учили правильно заполнять заявки на получение грантов президента. Сделать это необходимо до 25 ноября.

«У нас очень много общественников, очень много молодежи, которая хочет работать с хорошими социальными проектами, но они боятся открывать какую-либо организацию, боятся, что там много налогов платить, боятся каких-то сложностей, боятся отчетности. И если на самом деле знать, как это делать, и грамотно подойти, то это не страшно. Я постараюсь рассказать», - отметила организатор мероприятия Людмила Тимакова.

Деятельность некоммерческих организаций, претендующих на финансирование, самая разная: работа с людьми с ограниченными возможностями, с детьми, с пенсионерами. Кто-то занимается развитием спорта, иные - защитой животных или организацией всевозможных фестивалей и конкурсов.

По итогам 2019 года на право получения грантов президента было подано 107 заявок от пензенских НКО. Победителями признаны 26 организаций. Им выделено более 60 миллионов рублей - эта сумма в два раза больше, чем в 2018-м.