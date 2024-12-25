7 пензенских НКО получат гранты на культурные проекты

25.12.2024 | 11:49

7 пензенских некоммерческих организаций победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получат средства на реализацию своих задумок в 2025 году.

Так, региональное отделение Российского детского фонда сможет воплотить проект «Школьный самодеятельный театр - отражая прошлое, осмысляя настоящее, смотря в будущее». На это выделено 2 702 220 рублей.

Центр социальных инициатив «Среда» выиграл 1 799 479 рублей на программу «Сохраняя прошлое - созидаем будущее. Золотой век Пензенского края».

Областное отделение Императорского православного палестинского общества получит 1 685 688 рублей на проект «Колокола детям».

Помимо некоммерческих организаций, в число победителей первого основного конкурса попали муниципальные учреждения культуры и предприниматели.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сейчас принимаются заявки на второй грантовый конкурс инициатив в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. Желающие могут подать документы до 7 февраля.