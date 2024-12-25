Сетевое издание|18+|Среда|25 дек 2024|14:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

7 пензенских НКО получат гранты на культурные проекты

Печать
Telegram

7 пензенских некоммерческих организаций победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получат средства на реализацию своих задумок в 2025 году.

Так, региональное отделение Российского детского фонда сможет воплотить проект «Школьный самодеятельный театр - отражая прошлое, осмысляя настоящее, смотря в будущее». На это выделено 2 702 220 рублей.

Центр социальных инициатив «Среда» выиграл 1 799 479 рублей на программу «Сохраняя прошлое - созидаем будущее. Золотой век Пензенского края».

Областное отделение Императорского православного палестинского общества получит 1 685 688 рублей на проект «Колокола детям».

Помимо некоммерческих организаций, в число победителей первого основного конкурса попали муниципальные учреждения культуры и предприниматели.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сейчас принимаются заявки на второй грантовый конкурс инициатив в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. Желающие могут подать документы до 7 февраля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте