НКО из Пензенской области выиграла грант на «Стериль-Мобиль»

23.01.2025 | 11:05

10 некоммерческих организаций Пензенской области стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. В общей сложности им выделили более 30,4 млн рублей.

Наибольшую сумму (9 733 220 рублей) выиграл региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным», предложивший проект «Мобильный центр стерилизации животных «Стериль-Мобиль».

«Реализация проекта решит актуальную проблему для Пензенской области - недоступность ветеринарных услуг в малых населенных пунктах. Несмотря на высокие количественные и качественные показатели стерилизации животных в Пензе, проблема высокой численности уличных стай в областных центрах и деревнях остается критической.

Это связано сразу с несколькими проблемами: отсутствием ветклиник, высокой стоимостью зоотакси для доставки животного в Пензу на процедуру и обратно, низкой осведомленностью о преимуществах стерилизации питомцев.

Мобильная клиника позволит оперативно и эффективно уменьшать численность животных, которые зачастую попадают на улицу из дома. Снизит риск распространения заболеваний, которые могут передаваться от уличных кошек и собак. Качественно улучшит уровень безопасности местных жителей и животных», - говорится на сайте фонда.

Сроки реализации инициативы - с 1 февраля 2025 года по 30 апреля 2026-го. На ее воплощение требуется 16 609 978 рублей, 6 876 758 из них предусмотрены как софинансирование.

Федерация детского технического творчества получила 997 039 рублей на проект «Молодежное конструкторское бюро (МКБ). Мы моделируем будущее! Движемся дальше!». Авторы намерены возродить интерес к инженерно-техническому творчеству, организовав регулярные занятия по таким направлениям, как «Автодело», «Беспилотные системы», «Основы электротехники», «3d-моделирование», «Прототипирование».

Еще 559 132 рубля досталось Федерации бокса города Заречного на проект «С ринга в бой», цель которого - сформировать готовность к защите Отечества и снизить градус негативности убеждений о службе в армии среди молодежи. Для ребят 15-18 лет проведут цикл мотивационных встреч с действующими правоохранителями, участниками СВО, занятия по физической и военно-спортивной подготовке, турниры по боксу.

Минимальная сумма (469 028 рублей) будет направлена центру организации и проведения культурно-массовых мероприятий «Встреча друзей» на проект «Арт-лаборатория для лиц пожилого возраста «Жизни золотая пора», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что 7 пензенских НКО получат гранты на воплощение культурных проектов в 2025 году.