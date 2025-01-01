Пензенских детей приобщат к искусству колокольного звона

01.01.2025 | 11:52

Пензенских детей обучат искусству колокольного звона и познакомят с концертами колокольной музыки. Все это сделают на деньги гранта из президентского фонда.

Проект получил название «Колокола детям». В его рамках станут еженедельно проводить мастер-классы и концерты, где дети смогут познакомиться с колоколами, перенять опыт и знания у состоявшихся звонарей.

«Проект сможет приобщить подрастающее поколение к культурной традиции искусства колокольного звона, будет способствовать более полному его пониманию, формированию правильного духовного восприятия колокольного звона и духовных ценностей детей и подростков Пензы и Пензенской области. Дети получат возможность прикоснуться к колоколам и почувствовать себя в роли звонаря», - сообщили в Пензенской епархии.

Проект разработали команды объединений, действующих в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе в Пензе. Он принял участие в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив и выиграл. На реализацию потратят 1 685 688 рублей.

Возглавит «Колокола детям» руководитель епархиальной школы колокольного звона «Нести благую весть» Алексей Жуков.