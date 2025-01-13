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Экономика

Участники СВО могут получить грант на сельхозпредпринимательство

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Ветераны и участники специальной военной операции, уволенные в запас, могут заняться предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве. У них появилась возможность получить грант «Агромотиватор».

Речь о новом виде поддержки бойцов и улучшении ситуации с кадрами на селе шла на оперативном совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, состоявшемся в понедельник, 13 января.

«Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей, а по другим направлениям - до 5 млн рублей», - уточнили в правительстве.

Получить грант можно уже с 1 января.

Михаил Мишустин отметил, что, помимо повышения производительности, реализация этой меры поддержки будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе.

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Источник — фото рixabay.com
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