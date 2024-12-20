Между пензенскими НКО распределили гранты на соцпроекты

20.12.2024 | 11:20

В Пензенской области между некоммерческими организациями распределили гранты на поддержку социальных инициатив. Средства выделяются из регионального бюджета в 2024 году. Распоряжение об этом 18 декабря подписал председатель правительства Николай Симонов.

В списке 28 НКО.

Наибольшую сумму, 1 566 976 рублей, получила общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики» на проект «Место под солнцем».

1 294 179 рублей выделили творческому объединению «ПензаХобби» на IV фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый».

1 234 000 рублей получило местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций на проект «Причал для СВОих».

976 550 рублей направили Пензенскому союзу казаков на проект «Сурское казачество: история и современность».

893 100 рублей досталось общественной организации любителей животных «Элитар-клуб» на проект «Точка добра - координация и содействие».

886 656 рублей получило региональное отделение Союза журналистов России на проект «Пожелтевшие страницы войны».

815 028 рублей выделили Федерации пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области на проект «Сильные духом».

По 800 000 рублей направили Центру воспитания и развития молодежи, предложившему проект «Вместе к Победе», и региональному отделению Общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» на проект «От Суры до Одера. 354-я стрелковая дивизия в боях за Родину».

739 034 рублей получил Центр реализации общественных инициатив на проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в Пензенской области».

727 192 рубля выделили инклюзивному центру реабилитации и абилитации «Под защитой любви» на проект «Услышьте наши голоса! Развитие навыков коммуникации у детей с РАС».

699 990 рублей досталось Федерации фиджитал-спорта Пензенской области на проект «Полное погружение».

664 455 рублей направили центру развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» на проект «Школа добрососедства».

652 557 рублей получило Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области на проведение всероссийской научно-практической конференции.

650 504 рубля выиграла Татарская национально-культурная автономия Пензенской области, решившая провести межрегиональный культурно-патриотический марафон «Территория единства».

608 320 рублей выделили организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» на проект «Гордость земли Пензенской».

509 800 рублей досталось историко-экологическому фонду «Наследие родного края» на проект «Школа социальной медиа-журналистики MediaLabPenza».

490 083 рубля направили организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» на проект «Творческие личности. Пензенская область».

471 651 рубль выделен Центру поиска пропавших людей Пензенской области на проект «Школа семейной безопасности».

419 773 рубля досталось местному отделению Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» на проект «Мы помним! Мы гордимся!».

367 570 рублей получил Пензенский союз потребителей на проект «Осторожно! Мошенники!».

304 990 направили добровольческому центру «Волонтеры образования» на проект «Звучит мой Сурский край».

241 570 рублей выиграл благотворительный фонд «Эра добра» на проект «Институт счастливой семьи».

199 010 рублей досталось благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Покров» на проект «Синица».