09.11.2019 | 15:26

В пятницу, 8 ноября, в селе Тимирязево Башмаковского района после капитального ремонта торжественно открылся Дом культуры.

Здание было построено в 1936 году. Завершившийся капремонт - первый за все прошедшие десятилетия. Его провели по программе «Развитие культуры и туризма». Она является региональной составляющей национального проекта «Культура», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Цена контракта составила 5,7 млн руб., из которых 5,2 млн - средства федерального бюджета.

В Доме культуры отремонтированы кровля и фундамент, сделана отмостка, заменены внешние и внутренние дверные коробки, электропроводка и пожарная сигнализация, установлены новые оконные проемы.

В коридоре, фойе, зрительном зале, кабинетах смонтированы подвесные потолки. В фойе, гримерке, коридоре произведен ремонт полов, системы отопления. Кроме того, облицованы стены.

«Сегодня здесь действует 12 творческих формирований, занимаются около 200 человек. Работает библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тысяч экземпляров», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.