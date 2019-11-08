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Общество | Вдова погибшего на работе пензенца получит страховку в 1 млн рублей

08.11.2019|11:02
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Пензячке удалось взыскать со страховой компании крупную сумму денег после гибели ее супруга на работе. В марте 2018 года мужчина, трудившийся на пивоваренном заводе, упал с высоты и умер.

Региональное отделение Фонда соцстраха РФ признало случай не страховым, поскольку в момент падения горожанин спускался по лестнице, чтобы идти домой, то есть свои обязанности он уже не выполнял. Кроме того, рабочий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем грубо нарушал правила внутреннего распорядка.

Жена с таким решением не согласилась и обратилась в суд с требованием признать случай страховым и взыскать в ее пользу единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также пожизненные ежемесячные страховые выплаты в сумме 18 671 руб. начиная с 29 марта 2018 года.

Служители Фемиды пришли к выводу, что «само по себе нарушение пострадавшим трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и правил по охране труда не является достаточным основанием для квалификации несчастного случая как не связанного с производством».

В итоге требования пензячки удовлетворили частично: взыскали страховую выплату в размере 1 млн рублей, в остальной части иска отказали.

«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Ленинского районного суда.

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