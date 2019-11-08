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Общество | В Пензе геронтолог дала советы, как сделать жизнь пенсионеров удобнее

08.11.2019|18:32
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Руки у пожилых - не для скуки, а чтобы заставить мозг лучше работать. Пензенцы с помощью простых упражнений учились предотвращать заболевание, из-за которого престарелые люди могут потерять связь с реальностью.

За геронтологом внимательно повторяли движения более 100 человек старше 75 и 80 лет. Это только часть мероприятия, которое было посвящено особенностям адаптации людей старшего возраста. У специалиста в запасе много советов, как сделать их жизнь удобнее.

«Необходимо, чтобы у пожилого человека под рукой находились телефон, лекарственные препараты. Необходимо даже расставить мебель правильно - так, чтобы не задевать углы», - пояснила геронтолог Людмила Мурыгина.

«Она доступно доводит до нас, для пожилых людей. Мы даже молодеем в такие моменты, когда ее послушаем», - рассказала гость лекции Людмила Щеглова.

Участники объединения «Дети войны» пережили трудные времена, полные лишений и взрослых забот. Встречи со специалистами для них проводят регулярно.

«Мы занимаемся с людьми старшего возраста, большинству из которых 80+, именно такими вопросами, которые помогают им не просто доживать, а жить активной, по возможности яркой жизнью», - отметила координатор проекта Ольга Лещенко.

«Дети войны» начали объединяться в Пензенской области семь лет назад. В их рядах - более 1 000 человек. Они не только ходят на лекции, но стараются быть полезными обществу, выступая в качестве волонтеров.

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Гость|08.11.2019 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Необходимо даже расставить мебель правильно - так, чтобы не задевать углы»
Это очень важно!!! Скоро ей будут топить своё жилище.

Имя: Гость
Комментарий:

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