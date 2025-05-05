Сельчанин обокрал пенсионерку, за которой ухаживал

05.05.2025 | 09:55

В Камешкирском районе односельчанин обокрал 83-летнюю пенсионерку, за которой ухаживал. Он покупал женщине продукты, расплачиваясь ее картой, а спустя время решил сам пожить за чужой счет.

В общей сложности с карты пропало более 120 000 рублей. Заметив это, владелица обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли и доставили в отдел, где он признал вину и раскаялся.

Мужчина пояснил, что забрал карту из дома пенсионерки и, зная ПИН-код, снял деньги через банкомат и потратил на себя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщил начальник следственной группы ОМВД РФ по Камешкирскому району Алексей Тарасов.