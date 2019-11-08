08.11.2019 | 10:15

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова по просьбе неравнодушной жительницы Городищенского района вмешалась в социально опасную ситуацию, сложившуюся в одной из семей.

Мать 10-месячного ребенка, родившегося маловесным и требующего тщательного ухода, выпивает, ставя под угрозу здоровье и жизнь младенца.

«Она зарегистрирована в одном районе, где ей выплачивают пособия на ребенка. Живет в другом районе с сожителем, который является биологическим отцом ребенка. Но мать в свидетельство о рождении сына отцом ребенка записала первого мужа, с которым уже не живет три года. Брак между ними не расторгнут. Бывший муж один воспитывает их общую 6-летнюю дочь, и живут они вполне благополучно в другом городе», - сообщается на сайте уполномоченного.

Елена Столярова сразу же обратилась в органы опеки и потребовала принять срочные меры по обеспечению безопасности малыша.

«Мальчик был изъят из семьи и временно помещен в Кузнецкий дом ребенка для оказания ему необходимой помощи. А органы опеки и социальные службы начали проводить работу с матерью для определения дальнейшей судьбы ее сына, пока он временно будет находиться в детском учреждении», - добавляется на сайте.