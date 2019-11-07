07.11.2019 | 17:57

«Думаю, будет как с цирком. Интуиция!» - отметил горожанин.

«Считаю, что сделают вовремя», - возразил мужчина.

«Я думаю, не будет как с цирком», - поддержал прохожий.

Пензенцам не стоит беспокоиться за судьбу нового фонтана в центре города. Незаключенный контракт, о котором много говорили не так давно, на сроки появления объекта рядом с улицей Московской никак не повлияет.

Не состоялись торги на второй лот - благоустройство территории рядом. А работы по первому договору, касающегося непосредственно строительства гидротехнического сооружения, идут по графику.

«Демонтирована сама чаша, демонтировано оборудование подземной части фонтана, в конце ноября готовимся к производству монолитных работ по устройству новой чаши», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Аукцион на благоустройство территории рядом с фонтаном не состоялся по ряду причин. Во-первых, некая организация подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы, ее впоследствии признали необоснованной. А во-вторых, одна из подрядных организаций, которая хотела участвовать в торгах, не успела подать документы. Теперь контракт должны подписать в конце ноября.

«Сам фонтан, чаша, оборудование плюс пусконаладочные работы по фонтану будут завершены 25 июля, то есть сможем уже испытать сам фонтан. А само благоустройство прилегающей территории - до 15 августа», - пояснил Магомед Агамагомедов.

Предполагается, что торжественное открытие обновленной Фонтанной площади состоится 1 сентября 2020 года.