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Общество | Кузнечанин досрочно погасил кредит и добился возврата страховки

07.11.2019|15:39
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Жителю Кузнецкого района через суд удалось добиться от страховой компании возврата части премии.

В мае 2018 года мужчина купил в московском автосалоне Mitsubishi Pajero за 2 миллиона 221 тысячу рублей. Из них 400 тысяч он уплатил из собственных средств, а оставшуюся часть взял в кредит на 84 месяца. Сумма займа с процентами составила 2 миллиона 158 тысяч 979 рублей.

Условия кредитования подразумевали и заключение договора со страховой фирмой, который действовал в течение всего периода погашения. Сумма премии равнялась 398 тысячам 979 рублям.

Через полгода, 30 ноября 2018-го, автовладелец досрочно погасил кредит и обратился к страховщику с просьбой вернуть 374 тысячи 43 рубля, являвшихся частью премии за неиспользованный период, однако получил отказ.

Тогда мужчина подал в суд, потребовав взыскать с компании не только страховую премию, но и штраф в размере 50% от положенной ему суммы.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что требования автовладельца являются законными.

«Договор страхования был заключен на условиях, при которых страховая сумма тождественна сумме задолженности и уменьшается вместе с погашением. В связи с этим при отсутствии кредитной задолженности страховая сумма равна нулю и в случае наступления страхового случая выплата страховщиком фактически не производится», - проинформировали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Суд удовлетворил иск мужчины и обязал страховую компанию выплатить ему неиспользованную премию в размере 364 тысячи 160 рублей, а также взыскал в его пользу штраф - 100 тысяч рублей.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.11.2019 16:14|

Молодец!

Гость|07.11.2019 16:19|

Что ж у нас за порядок такой, что кроме как через суд ничего решить нельзя и никто ничего кроме суда (и то не всегда) не боится? Эта ваша хваленая дерьмократия!

Гость|07.11.2019 16:46|

Гость писал(a):

Что ж у нас за порядок такой, что кроме как через суд ничего решить нельзя и никто ничего кроме суда (и то не всегда) не боится? Эта ваша хваленая дерьмократия!
А ты думаешь почему в США целая армия адвокатов? И у нас также будет

Имя: Гость
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