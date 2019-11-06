06.11.2019 | 16:56

На днях 220 килограммов сазана и чуть больше 1,5 тонны толстолобика выпустили в Сурское море, где молодняку предстоит вырасти и дать потомство. Специалисты регионального минлесхоза говорят, что сеголетки (так называют подросших до 20 граммов мальков) быстро адаптировались в пензенских водах.

«В этом году ведется расчистка русла реки Колышлей в Колышлейском районе и русла реки Маис в Никольском районе Пензенской области. Проектом предусмотрено выполнение работ по компенсации водных биологических ресурсов, и в рамках этих работ у нас произошло зарыбление Сурского водохранилища», - пояснил заместитель начальника отдела водных ресурсов Минлесхоза Пензенской области Алексей Баранов.

Чтобы из молоди вышла хорошая увесистая рыба, нужно время. Расти ей предстоит не один год.

«Видовой состав водохранилища достаточно широкий. В этом году также планируется зарыбить стерлядью», - пояснил Алексей Баранов.

Правда, в небольших объемах. Этот представитель осетровых пород считается ценным. Стерлядь занесена в Красную книгу в статусе исчезающего вида.