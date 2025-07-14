На Сурском водохранилище ночью столкнулись катер и яхта

14.07.2025 | 11:26

Ночью в субботу, 12 июля, на Пензенском (Сурском) водохранилище случилась авария. Там столкнулись катер и яхта.

Сообщение о происшествии в районе села Алферьевка Пензенского района поступило в МЧС в 23:22. Пензенец 1959 года рождения обратился по данному факту в полицию.

Никто из людей не пострадал.

В прошлом году на Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком. Оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега и стал звать на помощь. Спасатели подошли на катере к месту происшествия, транспортировали пострадавшего на берег и отбуксировали лодку.

Чуть ранее заросли камыша в месте, где река Сура становится Сурским водохранилищем, оказались настоящим испытанием для группы туристов. Три человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности. Спасатели нашли их и отбуксировали к берегу.