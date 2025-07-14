Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июл 2025|16:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

На Сурском водохранилище ночью столкнулись катер и яхта

Печать
Telegram

Ночью в субботу, 12 июля, на Пензенском (Сурском) водохранилище случилась авария. Там столкнулись катер и яхта.

Сообщение о происшествии в районе села Алферьевка Пензенского района поступило в МЧС в 23:22. Пензенец 1959 года рождения обратился по данному факту в полицию.

Никто из людей не пострадал.

В прошлом году на Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком. Оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега и стал звать на помощь. Спасатели подошли на катере к месту происшествия, транспортировали пострадавшего на берег и отбуксировали лодку.

Чуть ранее заросли камыша в месте, где река Сура становится Сурским водохранилищем, оказались настоящим испытанием для группы туристов. Три человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности. Спасатели нашли их и отбуксировали к берегу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте