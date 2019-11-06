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Общество | В Пензе в ближайшие годы может появиться ледовая арена

06.11.2019|17:43
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Своего льда у юных пензенских фигуристов пока нет. Тренируются на катке в «Рубине», иногда могут арендовать малую площадку в «Дизель-арене». А ведь желающих заниматься этим видом спорта все больше и больше.

«Без своей базы очень сложно что-либо развивать, потому что мы зависим от других людей. И поэтому мы немножко детям недодаем, особенно в старших группах. Они разъезжаются в другие города из-за этого, и своих кандидатов и первого спортивного разряда мы, грубо говоря, не имеем», - пояснила тренер спортивной школы № 6 Алиса Решетникова.

Новость о том, что в Пензе в ближайшие годы может появиться ледовая арена, согревает сердца и юных спортсменов, и их тренеров. Планируется, что сооружение разместится в дальнем Арбекове.

«Предусмотрено строительство в 2021-2022 году объекта - ледовой арены. Мы предположили, что будет данная арена специализироваться как раз на фигурном катании и, возможно, шорт-треке», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

В Пензе три ледовых дворца - «Рубин» в центре, «Дизель-Арена» на Окружной и «Золотая шайба» в районе ГПЗ. А вот в Арбекове довольствуются открытыми хоккейными площадками, явно не предназначенными для серьезных занятий спортом.

«С коньками дружу: я занимался фигурным катанием в детстве, потом конькобежным спортом. Действительно, с хоккеистами уживаться трудно, после хоккеистов заниматься тяжело. Современная арена для фигуристов - это важно», - отметил Андрей Лузгин.

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Гость|06.11.2019 18:38|

penzainform.ru писал(a):

Своего льда у юных пензенских фигуристов пока нет. Тренируются на катке в «Рубине», иногда могут арендовать малую площадку в «Дизель-арене».
И только поэтому надо опять начать разбазаривать народные деньги? Мало ли чего у меня СВОЕГО нет. Заработаю - будет. А вон у Дизель-Арены давным давно нет своей хоккейной команды, а помещение пустует...

Гость|06.11.2019 18:42|

а может сперва фонтан или цирк а фантазёры

Гость|06.11.2019 18:48|

Опять ляжет на баланс нищего города, и будет губернатор зазывать жителей посещать за свои кровные данное заведение.

Гость|06.11.2019 18:55|

Ещё может появится набережная, фонтан, оборонных вал...

Но не появится. Это ж пенза

Имя: Гость
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