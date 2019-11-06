06.11.2019 | 17:43

Своего льда у юных пензенских фигуристов пока нет. Тренируются на катке в «Рубине», иногда могут арендовать малую площадку в «Дизель-арене». А ведь желающих заниматься этим видом спорта все больше и больше.

«Без своей базы очень сложно что-либо развивать, потому что мы зависим от других людей. И поэтому мы немножко детям недодаем, особенно в старших группах. Они разъезжаются в другие города из-за этого, и своих кандидатов и первого спортивного разряда мы, грубо говоря, не имеем», - пояснила тренер спортивной школы № 6 Алиса Решетникова.

Новость о том, что в Пензе в ближайшие годы может появиться ледовая арена, согревает сердца и юных спортсменов, и их тренеров. Планируется, что сооружение разместится в дальнем Арбекове.

«Предусмотрено строительство в 2021-2022 году объекта - ледовой арены. Мы предположили, что будет данная арена специализироваться как раз на фигурном катании и, возможно, шорт-треке», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

В Пензе три ледовых дворца - «Рубин» в центре, «Дизель-Арена» на Окружной и «Золотая шайба» в районе ГПЗ. А вот в Арбекове довольствуются открытыми хоккейными площадками, явно не предназначенными для серьезных занятий спортом.

«С коньками дружу: я занимался фигурным катанием в детстве, потом конькобежным спортом. Действительно, с хоккеистами уживаться трудно, после хоккеистов заниматься тяжело. Современная арена для фигуристов - это важно», - отметил Андрей Лузгин.