На планерке, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 6 ноября, обсуждалась безопасность дорожного движения.
Участники совещания отметили, что в 2019 году количество мест концентрации ДТП в городе значительно сократилось.
«Тем не менее наезды на пешеходов продолжаются. Нужно продолжить устанавливать подсветку на пешеходных переходах. Особое внимание следует уделить дорогам у школ и детских садов, при необходимости нужно организовать установку знаков», - поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
По словам чиновников, в городе активно реконструируют улицы, качество дорожного полотна повышается. В связи с этим растет скорость движения транспорта (в том числе на немагистральных улицах).
При этом дети часто перебегают дорогу возле школ. «Ничего с этим не сделаешь», - считают местные власти.
Поэтому ради обеспечения безопасности детей может быть пересмотрен скоростной режим на дорогах, пролегающих вблизи учебных заведений.
поставьте пару экипажей около 1й гимназии.
Или только болтать можете, а делать ничего не хотите.
Хотя о чем это я... ГИБДД в Пензе же НЕТ !