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Общество | В Пензе озаботились переходами возле школ и детсадов

06.11.2019|08:46
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На планерке, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 6 ноября, обсуждалась безопасность дорожного движения.

Участники совещания отметили, что в 2019 году количество мест концентрации ДТП в городе значительно сократилось.

«Тем не менее наезды на пешеходов продолжаются. Нужно продолжить устанавливать подсветку на пешеходных переходах. Особое внимание следует уделить дорогам у школ и детских садов, при необходимости нужно организовать установку знаков», - поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

По словам чиновников, в городе активно реконструируют улицы, качество дорожного полотна повышается. В связи с этим растет скорость движения транспорта (в том числе на немагистральных улицах).

При этом дети часто перебегают дорогу возле школ. «Ничего с этим не сделаешь», - считают местные власти.

Поэтому ради обеспечения безопасности детей может быть пересмотрен скоростной режим на дорогах, пролегающих вблизи учебных заведений.

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Гость|06.11.2019 09:08|

поставьте пару экипажей около 1й гимназии.

Или только болтать можете, а делать ничего не хотите.

Хотя о чем это я... ГИБДД в Пензе же НЕТ !

Имя: Гость
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