06.11.2019 | 08:46

На планерке, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 6 ноября, обсуждалась безопасность дорожного движения.

Участники совещания отметили, что в 2019 году количество мест концентрации ДТП в городе значительно сократилось.

«Тем не менее наезды на пешеходов продолжаются. Нужно продолжить устанавливать подсветку на пешеходных переходах. Особое внимание следует уделить дорогам у школ и детских садов, при необходимости нужно организовать установку знаков», - поручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

По словам чиновников, в городе активно реконструируют улицы, качество дорожного полотна повышается. В связи с этим растет скорость движения транспорта (в том числе на немагистральных улицах).

При этом дети часто перебегают дорогу возле школ. «Ничего с этим не сделаешь», - считают местные власти.

Поэтому ради обеспечения безопасности детей может быть пересмотрен скоростной режим на дорогах, пролегающих вблизи учебных заведений.