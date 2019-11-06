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Общество | В мэрии Пензы рассказали, как идут работы на Оборонительном валу

06.11.2019|16:56
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Работы на Оборонительном валу идут в соответствии с графиком. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам заместителя мэра Магомеда Агамагомедова, в текущем году будут завершены работы по ремонту мортиры, обустройство подпорных стенок и лестницы, установлены все опоры освещения. Склон до весны засыплют черноземом, а озеленение будет проводиться в следующем году.

Магомед Агамагомедов сообщил, что в 2020-м еще одна подрядная организация приступит к реконструкции объекта на улице Белинского, 8, в том числе территории между зданием и Оборонительным валом.

«Подрядная организация для работ на Белинского, 8, будет определена в декабре на подрядной основе. Надо будет состыковать график работ на двух объектах», - пояснил заместитель мэра.

По его предположениям, к 1 сентября 2020 года работы на старинном валу будут полностью завершены.

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Гость|06.11.2019 17:16|

Летом работать неинтересно. Вот зимой!

Гость|06.11.2019 17:27|

Смотрю в окно на этот бардак.

Полтора землекопа 4й день раскидывают 3 камаза чёрнозема.

Других работников нет

Гость|06.11.2019 17:30|

Набережная. Версия 2.0

Шли годы

Гость|06.11.2019 17:31|

Конституционный суд РФ поддержал право граждан проводить митинги

Гость|06.11.2019 17:36|

Где губернатор? Что с ним?

Гость|06.11.2019 18:04|

А кто это? А этот мажор!

Гость|06.11.2019 18:20|

А где Иван?слух идёт ваван под попку кирзачем?

Имя: Гость
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