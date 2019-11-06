06.11.2019 | 16:56

Работы на Оборонительном валу идут в соответствии с графиком. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам заместителя мэра Магомеда Агамагомедова, в текущем году будут завершены работы по ремонту мортиры, обустройство подпорных стенок и лестницы, установлены все опоры освещения. Склон до весны засыплют черноземом, а озеленение будет проводиться в следующем году.

Магомед Агамагомедов сообщил, что в 2020-м еще одна подрядная организация приступит к реконструкции объекта на улице Белинского, 8, в том числе территории между зданием и Оборонительным валом.

«Подрядная организация для работ на Белинского, 8, будет определена в декабре на подрядной основе. Надо будет состыковать график работ на двух объектах», - пояснил заместитель мэра.

По его предположениям, к 1 сентября 2020 года работы на старинном валу будут полностью завершены.