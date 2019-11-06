06.11.2019 | 09:38

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в Пензенской области снизилась.

За последнюю неделю в регионе было зарегистрировано 1 453 случая, что на 6,3% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Также сократилась доля заболевших детей – с 43,2% до 38,7%.

По словам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости РВИ отмечен в Камешкирском районе и Кузнецке.

В Пензе за неделю соответствующий диагноз поставили 633 местным жителям. Суммарная заболеваемость оказалась на 37,6% ниже эпидпорога.

При этом число жителей Пензенской области, привитых от гриппа, превысило 33%. Вакцинацию в рамках национального календаря прошли 101 200 детей и 330 900 взрослых. Еще 12 331 человека привили за счет местных источников финансирования.