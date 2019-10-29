29.10.2019 | 09:55

В Пензенской области начался подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю было зарегистрировано 1 550 случаев ОРВИ, что на 11% больше, чем за предыдущую. Свыше 43% из заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

При этом наиболее сложная ситуация сложилась в Вадинском районе (показатель заболеваемости почти в 10 раз больше среднего по области). Относительно высокий уровень также отмечен в Лопатинском и Камешкирском районах, а также Кузнецке.

В Пензе за неделю зарегистрировано 616 случаев ОРВИ (было 579). Это на 46,8% ниже эпидпорога.

Прививки от гриппа в рамках национального календаря получили 60 200 детей и 289 600 взрослых. За счет местных источников финансирования вакцинировано еще 9 512 человек.

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 27,0%», - подытожили в Роспотребнадзоре.