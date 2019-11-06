06.11.2019 | 09:59

Любительниц высоких каблуков и тесной модельной обуви подстерегает такое серьезное заболевание, как вальгусная деформация стопы, в народе его именуют «косточка».

Немалую роль в развитии болезни играет и наследственность. Если у бабушки и мамы были проблемы с «косточкой» на ноге, то велика вероятность, что и дочь ждет та же участь.

Однако медицина не стоит на месте. На помощь женщинам пришла вальгусная шина, которую изобрели в Германии.

Бандаж надевается на большой палец ноги и плотно фиксируется. Если его постоянно использовать, то со временем деформированный сустав большого пальца восстанавливается. Кроме того, вальгусная шина помогает правильно распределить нагрузку на стопу, таким образом снимая боль.

Запускать заболевание нельзя. В этом случае поможет лишь хирургическое вмешательство.

Перед тем как выбрать бандаж, нужно разобраться со степенью деформации сустава и длительностью ношения корректора.

Вальгусные шины бывают нескольких видов. Самым эффективным считается ортез. Он имеет жесткую конструкцию, надежно и прочно фиксирует сустав в нужной позиции. Шарнирный фиксатор представляет собой каркас, закрепленный на ступне. При его использовании можно регулировать положение сустава под нужным углом. Также есть силиконовые корректоры. Это мягкие эластичные накладки, которые размещаются между двумя первыми пальцами.

Перед приобретением шины необходимо проконсультироваться у врача-ортопеда, который порекомендует нужный вид бандажа и расскажет о правилах его ношения. Вальгусные бандажи несложны в использовании. Их надевают на ногу и плотно застегивают. Уже через месяц при условии регулярного использования будут заметны результаты.

Цена бандажа зависит от модели и производителя, а также от материала, из которого он изготовлен. Так что ценовой диапазон довольно широк.

Вальгусную шину назначают при всех видах вальгусной деформации стопы, а также при плоскостопии. Однако и для нее существуют противопоказания. К ним относятся: незаживающие кровоточащие швы послеоперационного периода, плохое рубцевание тканей, кожные нарушения в месте установки корректора, отечность и воспалительные процессы в ногах, нарушение лимфооттока и кровообращения, сахарный диабет, гипертония.

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