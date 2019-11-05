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Общество | В Пензе пройдет дополнительный прием эндокринологов

05.11.2019|17:29
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В субботу, 9 ноября, в поликлиниках Пензы эндокринологи проведут дополнительный прием взрослых пациентов.

Встретиться со специалистами можно будет в поликлиниках № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 9 (ул. Баумана, 65) и № 14 (ул. Стасова, 7).

«Запись на прием к врачам-эндокринологам производится только через интернет, а именно на портале государственных услуг или сайте пенза-доктор.рф», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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