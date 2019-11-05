05.11.2019 | 17:29

В субботу, 9 ноября, в поликлиниках Пензы эндокринологи проведут дополнительный прием взрослых пациентов.

Встретиться со специалистами можно будет в поликлиниках № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51), № 3 (ул. Светлая, 1), № 4 (ул. Парковая, 3), № 6 (ул. Гагарина, 24), № 9 (ул. Баумана, 65) и № 14 (ул. Стасова, 7).

«Запись на прием к врачам-эндокринологам производится только через интернет, а именно на портале государственных услуг или сайте пенза-доктор.рф», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.