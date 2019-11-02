02.11.2019 | 18:32

Один день в полиции провели представители общественного совета при региональном управлении МВД. Они проверяли, как работает участковый на улице 8 Марта.

В рамках приема граждан женщина пожаловалась на шум по ночам.

«У нас есть законодательство Пензенской области о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время суток - нарушении тишины, имеется в виду, с 22:00 до 6:00. Если данный факт подтвердится, то будет составлен административный протокол и направлен в суд», - пояснил старший участковый уполномоченный полиции Иван Осипкин.

Десятки вопросов и столько же ответов самого разного характера - к участковому люди идут с всевозможными проблемами.

«Нарушение общественного порядка, распитие спиртных напитков около подъездов, хулиганство, дебоширы беспокоят. Также внимание уделяется вопросам стоянки машин у подъездов и выгула собак», - перечислил член общественного совета при УМВД России по области Константин Кулаков.

Также участковый лично отправился к проблемным гражданам. Один из них встретил стража порядка на улице. Они хорошо знакомы: человек - на особом контроле в полиции. Его расспросили о работе и образе жизни.

К другим подопечным участковый пришел разговаривать на дом. А по дороге проводил беседы с благонадежными, но легковерными гражданами, чтобы те не попались на удочку мошенников.