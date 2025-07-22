Сетевое издание|18+|Вторник|22 июл 2025|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

Авария на Арбековском путепроводе: кадры до и после

Печать
Telegram

Утром во вторник, 22 июля, на Арбековском путепроводе в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей. Водитель, оказавшийся рядом, прислал в редакцию PenzaInform.ru кадры, снятые за несколько секунд до ДТП и после.

Авария случилась в 10:18 на полосах в сторону Арбекова.

Сначала водитель ВАЗ-2115, несмотря на непростые погодные условия, опережал попутные машины, маневрируя и перестраиваясь в потоке. Вскоре произошло столкновение.

Другими участниками ДТП стали «Лада-Калина» и поливомоечная машина.

«Доигрался шашечник, долетался торопыга. Куда так летел, успел хоть? Самое бедовое, что из-за таких опережающих мысли другие страдают», «Ливень, шашечки. А в правом ряду машина коммунальщиков. Классика жанра», «Камеры на путепроводах нужны, там все 120 летят!» - прокомментировали аварию подписчики телеграм-канала PenzaInform.

Впрочем, некоторые горожане предположили, что вина может быть не на водителе ВАЗ-2115. «А как по мне - так вина КДМ, точнее его руководства (КДМ - комбинированная дорожная машина. - Прим. ред.). Зачем надо их выпускать, тем более на мосту, никогда не понимал. КДМ, когда их встречаю, создают аварийную ситуацию. Я все понимаю: работа, уборка, порядок, чистота, но... Какой-то можно уже было придумать либо график, либо варианты, чтобы не создавать неудобства для водителей», «За «Калиной» еще и ученик ехал, может, и он виноват тоже теперь будет, что выехал в дождь».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте