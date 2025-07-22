Авария на Арбековском путепроводе: кадры до и после

22.07.2025 | 13:08

Утром во вторник, 22 июля, на Арбековском путепроводе в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей. Водитель, оказавшийся рядом, прислал в редакцию PenzaInform.ru кадры, снятые за несколько секунд до ДТП и после.

Авария случилась в 10:18 на полосах в сторону Арбекова.

Сначала водитель ВАЗ-2115, несмотря на непростые погодные условия, опережал попутные машины, маневрируя и перестраиваясь в потоке. Вскоре произошло столкновение.

Другими участниками ДТП стали «Лада-Калина» и поливомоечная машина.

«Доигрался шашечник, долетался торопыга. Куда так летел, успел хоть? Самое бедовое, что из-за таких опережающих мысли другие страдают», «Ливень, шашечки. А в правом ряду машина коммунальщиков. Классика жанра», «Камеры на путепроводах нужны, там все 120 летят!» - прокомментировали аварию подписчики телеграм-канала PenzaInform.

Впрочем, некоторые горожане предположили, что вина может быть не на водителе ВАЗ-2115. «А как по мне - так вина КДМ, точнее его руководства (КДМ - комбинированная дорожная машина. - Прим. ред.). Зачем надо их выпускать, тем более на мосту, никогда не понимал. КДМ, когда их встречаю, создают аварийную ситуацию. Я все понимаю: работа, уборка, порядок, чистота, но... Какой-то можно уже было придумать либо график, либо варианты, чтобы не создавать неудобства для водителей», «За «Калиной» еще и ученик ехал, может, и он виноват тоже теперь будет, что выехал в дождь».