02.11.2019 | 15:27

Только вплавь можно добраться из Пыркина в поселок Заводской в Бессоновском районе. Но и на лодке из ПВХ не все решаются это сделать. Мост через Суру закрыт на ремонт.

Почти 100-метровая переправа в очередной раз вышла из строя. Один из ее участков ушел под воду.

«КамАЗ провалился. Он на ту сторону ехал, плиты бетонные вез и с ними провалился», - рассказал житель с. Пыркино Александр Манцеров.

Многотонную машину вытащили. Теперь на берегу и другая тяжелая техника участвует в спецоперации по спасению мостового сооружения. Ему, по словам местных жителей, чуть больше четверти века. Срок небольшой, но течение сильное и нагрузка на деревянно-бетонную конструкцию большая.

«Какие 10 тонн? Откуда взяли, что он выдержит? Все эти сваи, на которых мост стоит, делал еще батальон понтонеров! В Терновке стоял понтон, сваи так и остались», - пояснил житель с. Пыркино Александр Спирин.

Автомобильно-пешеходный мост ни у кого на балансе не числится, говорят чиновники. Но вот отвечать за него все-таки приходится: людей из Заводского без сообщения оставлять нельзя. На том берегу - ни магазинов, ни ФАПа, в случае пожара быстро туда не добраться.

«Работаю первую неделю, и сразу такое «хорошее» у меня мероприятие - силами населения и предпринимателей, которые участвовали в этом провале. Администрация тоже помогает по мере возможности», - отметил глава администрации Проказнинского сельского совета Сергей Зацепин.

За выходные (они в начале ноября длинные) планируют управиться с восстановительными работами.

«Как говорится, временное явление: поставят они сейчас это, и все. Надо делать капитально», - добавил Александр Спирин.

Пыркинский мост продержится на плаву в лучшем случае до весны, делают пессимистичные прогнозами сельчане. Не раз они видели, как течением сносило конструкцию или затапливало полностью. Например, в мае 2018 года.