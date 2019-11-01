Парк медоборудования региона пополнили передвижные флюорографы. Их закупили для Нижнеломовской межрайонной и Пензенской районной больниц.
Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранения», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Для этого из бюджета области выделили 23,2 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передвижные флюорографы являются оборудованием нового поколения. Они теплые, удобные для медперсонала и пациентов, с предусмотренным для переодевания местом.
«Когда комплекс будет приезжать в населенный пункт, его можно подключать к стационарной электросети», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
В 2020 году в область поступят еще три передвижные флюорографические установки. Их направят в Каменскую, Сердобскую и Кузнецкую межрайонные больницы.
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