01.11.2019 | 14:47

Парк медоборудования региона пополнили передвижные флюорографы. Их закупили для Нижнеломовской межрайонной и Пензенской районной больниц.

Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранения», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Для этого из бюджета области выделили 23,2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передвижные флюорографы являются оборудованием нового поколения. Они теплые, удобные для медперсонала и пациентов, с предусмотренным для переодевания местом.

«Когда комплекс будет приезжать в населенный пункт, его можно подключать к стационарной электросети», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В 2020 году в область поступят еще три передвижные флюорографические установки. Их направят в Каменскую, Сердобскую и Кузнецкую межрайонные больницы.