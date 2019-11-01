01.11.2019 | 15:26

В магазине села Кондоль Пензенского района сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при продаже мясной продукции.

На стенах и потолке магазина нарушено гигиеническое покрытие, в подсобном помещении и торговом зале в холодильных камерах нет термометров, а колода, на которой рубят мясо, не скреплена металлическими обручами и не обработана солью.

Кроме того, в подсобке не только не проводилась генеральная уборка, но даже не было моющих и дезинфицирующих средств. У продавца отсутствовали необходимые сведения в медицинской книжке.

На владельца магазина было возбуждено два административных дела. Они направлены на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.