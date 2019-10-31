31.10.2019 | 09:34

В среду, 30 октября, в пензенском технопарке «Яблочков» прошел полуфинальный отбор молодежных проектов программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

Конкурс проектов организовали в виде научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России». На нее было подано 19 заявок, из них 7 поступило от промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Молодые ученые представили разработки по направлениям «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика». На каждое выступление конкурсанта по регламенту отводилось не более 10 минут.

В состав экспертного совета вошли представители власти, руководители и научные сотрудники инновационно активных предприятий региона.

«Авторы лучших инновационных проектов будут отобраны на финальный отбор программы «УМНИК», который состоится 5-6 декабря в технопарке «Рамеев». Победители получат гранты в размере 500 000 рублей из средств федерального бюджета», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.