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Общество | В Пензе молодые ученые вступили в борьбу за полумиллионный приз

31.10.2019|09:34
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В среду, 30 октября, в пензенском технопарке «Яблочков» прошел полуфинальный отбор молодежных проектов программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

Конкурс проектов организовали в виде научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России». На нее было подано 19 заявок, из них 7 поступило от промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Молодые ученые представили разработки по направлениям «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика». На каждое выступление конкурсанта по регламенту отводилось не более 10 минут.

В состав экспертного совета вошли представители власти, руководители и научные сотрудники инновационно активных предприятий региона.

«Авторы лучших инновационных проектов будут отобраны на финальный отбор программы «УМНИК», который состоится 5-6 декабря в технопарке «Рамеев». Победители получат гранты в размере 500 000 рублей из средств федерального бюджета», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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Гость|31.10.2019 10:01|

Т.е. на основе 10-минутного доклада выделяется полляма на проект, которому, возможно, столько и не нужно... Очередной цикл разбазаривания средств методом распил-откат.

Гость|31.10.2019 10:12|

Гость писал(a):

полляма на проект, которому, возможно, столько и не нужно... Очередной цикл
Вы дурачок? Грант расходуется по документам а не в карман кладется.

Гость|31.10.2019 10:25|

А у меня авто гранта я чё тоже палучу деньги?

Гость|31.10.2019 10:31|

Гость писал(a):

А у меня авто гранта я чё тоже палучу деньги?
ты сове счастье отечественное уже получил, катайся и радуйся

Имя: Гость
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