31.10.2019 | 17:29

Песни и танцы под открытым небом - выступали воспитанники социально-педагогического колледжа. Они отметили долгожданный праздник: рядом с образовательным заведением открылась новая спортивная площадка.

Площадку возводили не один месяц. Сначала выровняли и укрепили территорию, затем установили тренажеры. Все работы проводились в рамках конкурса социально-значимых проектов.

«Социально-педагогический колледж подал заявку со своим проектом на условиях софинансирования. Из бюджета города Пензы было выделено 500 000 рублей, софинансирование колледжа составило чуть более 500 000 рублей», - рассказала начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

«Основная функциональность - площадка именно для того, чтобы дети могли подготовиться для сдачи норм ГТО. Для этого мы уже переговорили с нашим муниципальным центром по сдаче ГТО, чтобы здесь организовать постоянные занятия для желающих подготовиться и сдать нормы ГТО», - сообщил председатель спорткомитета г. Пензы Владислав Чесноков.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем там станут не только тренироваться, но и непосредственно сдавать спортивные нормативы.