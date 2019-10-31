Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|19:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

Общество | При социально-педагогическом колледже открыли новую спортплощадку

31.10.2019|17:29
Печать

Песни и танцы под открытым небом - выступали воспитанники социально-педагогического колледжа. Они отметили долгожданный праздник: рядом с образовательным заведением открылась новая спортивная площадка.

Площадку возводили не один месяц. Сначала выровняли и укрепили территорию, затем установили тренажеры. Все работы проводились в рамках конкурса социально-значимых проектов.

«Социально-педагогический колледж подал заявку со своим проектом на условиях софинансирования. Из бюджета города Пензы было выделено 500 000 рублей, софинансирование колледжа составило чуть более 500 000 рублей», - рассказала начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

«Основная функциональность - площадка именно для того, чтобы дети могли подготовиться для сдачи норм ГТО. Для этого мы уже переговорили с нашим муниципальным центром по сдаче ГТО, чтобы здесь организовать постоянные занятия для желающих подготовиться и сдать нормы ГТО», - сообщил председатель спорткомитета г. Пензы Владислав Чесноков.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем там станут не только тренироваться, но и непосредственно сдавать спортивные нормативы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 