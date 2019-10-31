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Общество | «ТНС энерго Пенза» напоминает о процедуре открытия лицевого счета

31.10.2019|16:09
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При регистрации права собственности на жилье либо смене владельца помещения клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» должны сообщить об этих изменениях в энергосбытовую компанию.

Сделать это можно, не посещая офис. Достаточно направить обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте penza.tns-e.ru, в личном кабинете либо в мобильном приложении.

Для переоформления лицевого счета достаточно представить:

- документ о праве собственности на жилое помещение (договор социального найма, выписка из ЕГРН);

- заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения лиц, проживающих по данному адресу;

- паспорт гражданина РФ.

В случае открытия лицевого счета для частного дома следует дополнительно приложить акт технологического присоединения и технический паспорт, а также акт обследования прибора учета, составленный сетевой организацией.

Также проинформировать ООО «ТНС энерго Пенза» о произошедших изменениях можно при посещении одного из центров обслуживания клиентов или районной службы сбыта, представив данные документы.

Своевременное оповещение и представление актуальной информации обеспечит потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.

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