31.10.2019 | 09:31

Представители Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, как будут работать медицинские организации в предстоящие праздничные дни.

Служба скорой медицинской помощи и стационары продолжат функционировать в обычном режиме. Кроме того, будут открыты двери поликлиник.

2 ноября врачи в поликлиниках работают по субботнему графику. В этот день пройдут дополнительные приемы неврологов, можно будет сделать ультразвуковое исследование{305839).

В воскресенье, 3 ноября, в поликлиниках будут работать только кабинеты по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и иных справок.

В понедельник, 4 ноября, также можно будет получить неотложную медицинскую помощь – прийти в поликлинику или пригласить врача на дом.

«Обратиться в кабинеты неотложной медицинской помощи или вызвать врача по телефонам контакт-центров можно будет 2 и 4 ноября с 8:00 до 14:00. Телефоны контакт-центров: 999-130 или 8-937-431-54-40 (для взрослых), 990-130 или 8-937-412-60-29 (для детей)», - напомнили в минздраве.

При возникновении спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно круглосуточно обращаться к дежурным администраторам лечебных учреждений. Их номера размещены на сайте минздрава и на страницах медицинских организаций.