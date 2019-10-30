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Общество | В Заречном велосипедист стал объектом несмешной шутки пранкеров

30.10.2019|17:43
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В Заречном шутки пранкеров стали более злыми. Об этом во вторник, 29 октября, в соцсети Instagram сообщили горожане.

По их словам, объектами розыгрышей становятся велосипедисты. Любители острых ощущений ломают замок на тросе, защищающем двухколесный транспорт от кражи, оттаскивают его к столбу и приковывают к нему.

«Очередной велосипед уже две недели стоит у 225-й школы. Возможно, он - очередная жертва юных троллей. Если кто-то потерял своего железного друга, можете забрать от стадиона школы», - рассказал местный житель.

На снимках видно чей-то двухколесный транспорт, пристегнутый к фонарному столбу.

«Пранки из безобидных шуток выходят из определения «безобидный». Или, правильнее уже сказать, «подлежат административной и уголовной ответственности», - отметила прокомментировавшая пост пользовательница.

Источник — www.instagram.com/zar_info58
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Гость|30.10.2019 18:30|

прям обхохочешься! это кража называется.

Гость|30.10.2019 18:35|

Ловить этих Козлов дебильных и штраф по полной программе или в СИЗО -пусть там повеселятся и я думаю надолго охота отпадет у этих тупых оленей над людьми издеваться!!!Вот уроды тупые!!(((

Гость|30.10.2019 18:42|

Кража более двух тысячь рублей. Почему не привлечь к уголовной ответственности. Одному дать года три и Заречный обхохочется.

Гость|30.10.2019 19:03|

Колеса и седушку можно снять на дербан

Гость|30.10.2019 19:08|

Я бы их хлыстнул!

Дмитрий Н. Мотовилов|30.10.2019 19:13|

Прибить за ручки к тому столбу рядом с великом, на двое суток...

Имя: Гость
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