30.10.2019 | 17:43

В Заречном шутки пранкеров стали более злыми. Об этом во вторник, 29 октября, в соцсети Instagram сообщили горожане.

По их словам, объектами розыгрышей становятся велосипедисты. Любители острых ощущений ломают замок на тросе, защищающем двухколесный транспорт от кражи, оттаскивают его к столбу и приковывают к нему.

«Очередной велосипед уже две недели стоит у 225-й школы. Возможно, он - очередная жертва юных троллей. Если кто-то потерял своего железного друга, можете забрать от стадиона школы», - рассказал местный житель.

На снимках видно чей-то двухколесный транспорт, пристегнутый к фонарному столбу.

«Пранки из безобидных шуток выходят из определения «безобидный». Или, правильнее уже сказать, «подлежат административной и уголовной ответственности», - отметила прокомментировавшая пост пользовательница.