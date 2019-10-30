Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|20:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.93  |  $  64.69

Общество | На Московской демонтировали незаконно размещенный рекламный баннер

30.10.2019|15:59
Печать

Никто не спорит, что реклама - двигатель торговли. И, как любой двигатель, он должен парковаться только в разрешенных местах. В городской администрации постановили, что одному из плакатов не место на историческом здании на улице Московской. Баннер нужно убрать.

«Салон красоты разместил информационную конструкцию с нарушением законодательства - без получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Они должны соответствовать правилам благоустройства города Пензы, там определены требования к размещению таких информационных конструкций, а именно к их размерам, к их месторасположению (где они могут располагаться, где запрещено это делать)», - сообщил директор Рекламной службы г. Пензы Вадим Муравлев.

Владельцы баннера не захотели самостоятельно убирать растяжку. Пришлось это делать принудительно, за счет городской власти и ее силами. Незаконный плакат рабочие быстро сняли,

а сотрудники рекламной службы провели с коммерсантами разъяснительную работу.

«С начала года мы демонтировали уже порядка 350 информационных и рекламных конструкций», - рассказал Вадим Муравлев.

В последнее время ситуация улучшается. Коммерсанты стали понимать, что город должен выглядеть красиво и гармонично.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 