30.10.2019 | 15:59

Никто не спорит, что реклама - двигатель торговли. И, как любой двигатель, он должен парковаться только в разрешенных местах. В городской администрации постановили, что одному из плакатов не место на историческом здании на улице Московской. Баннер нужно убрать.

«Салон красоты разместил информационную конструкцию с нарушением законодательства - без получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Они должны соответствовать правилам благоустройства города Пензы, там определены требования к размещению таких информационных конструкций, а именно к их размерам, к их месторасположению (где они могут располагаться, где запрещено это делать)», - сообщил директор Рекламной службы г. Пензы Вадим Муравлев.

Владельцы баннера не захотели самостоятельно убирать растяжку. Пришлось это делать принудительно, за счет городской власти и ее силами. Незаконный плакат рабочие быстро сняли,

а сотрудники рекламной службы провели с коммерсантами разъяснительную работу.

«С начала года мы демонтировали уже порядка 350 информационных и рекламных конструкций», - рассказал Вадим Муравлев.

В последнее время ситуация улучшается. Коммерсанты стали понимать, что город должен выглядеть красиво и гармонично.